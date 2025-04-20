الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

القاهرة تقترب من الأربعين، تحذير من درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، حيث ترتفع بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية والوجه البحرى 38 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 34: 36 درجة مئوية وجنوب البلاد 40:41 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 21-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين بالتزامن مع عيد شم النسيم، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:25
 

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