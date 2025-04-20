الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل حفلات تامر عاشور بشم النسيم

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يعيش الفنان تامر عاشور خلال شهر إبريل حالة من الانتعاش الفني، حيث يستعد لإحياء حفلين غنائين، وذلك بعد إحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية.

حفلات تامر عاشور 

 يحيي النجم تامر عاشور غدا الإثنين حفلا غنائيًّا في أحد النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

كما يحيي أيضا تامر عاشور، حفلا غنائيا آخر يوم 25 إبريل في زد بارك، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتأتي أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الشيخ زايد  كالتالي:

الفئة الأولى: 5500 جنيه.

الفئة الثانية: 4500 جنيه.

الفئة الثالثة: 3500 جنيه.

الفئة الرابعة: 3000 جنيه.

الفئة الخامسة: 2500 جنيه.

الفئة السادسة: 1500 جنيه

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حفلات تامر عاشور الفنان تامر عاشور تامر عاشور
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