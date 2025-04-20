الأحد 20 أبريل 2025
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سياسة

وقاية من الشمس، فريدة الشوباشي تثير الجدل بشأن ارتداء المرأة للحجاب

فريدة الشوباشي، فيتو
فريدة الشوباشي، فيتو

أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الأشخاص تظهر وترتدي ملابس الأزهر وتصرح بأشياء غير صحيحة تثير الفوضى، ولذلك يجب منع هؤلاء، والتصدي لهم كونهم يؤثرون على المجتمع.

فريدة الشوباشي تطالب بالتصدى للفتاوى الغريبة 

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج “ علامة استفهام”، أن التصدي لأي فتوى غير مطابقة للعقل أمر مطلوب، وأن الفترة الأخيرة هناك فتاوى غريبة.

فريدة الشوباشي: الحجاب للوقاية من الشمس وليس للتقوى

وعن فتوى ارتداء المرأة لـ الحجاب، لفتت الشوباشي إلي أنها تحدثت مع مشايخ كبار ومنهم الراحل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى، بخصوص تفسير الآية الكرية:" وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ".
 

ولفتت إلى أن الحجاب في أيام العرب كان بسبب التصدي للشمس وليس للتقوى، وتدخل الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، الحجاب للتقوى.

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