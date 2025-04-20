الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دورتموند يقلب تأخره إلى فوز على مونشنجلادباخ 2/3 في الدوري الألماني

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

نجح فريق بوروسيا دورتموند في قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الأحد، في الجولة 30 من الدوري الألماني (البوندسليجا).

أهداف مباراة دورتموند ضد مونشنجلادباخ وترتيب الفريقين 

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك افتتح الضيوف التسجيل عن طريق كو إيتاكورا في الدقيقة 24.

لكن مع نهاية الشوط الأول انتفض دورتموند بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق سيرهو جيراسي وفيليكس نميشا ودانيال سفينسون في الدقائق 41 و44 و45+5.

وأضاف كيفين ستوجر الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز يعود دورتموند للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام بايرن ميونخ ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، في المقابل، توقف مونشنجلادباخ عند 44 نقطة في المركز التاسع.

فرانكفورت يتعادل سلبيًا مع أوجسبورج 

وفي مباراة سابقة بنفس الجولة انتهت مواجهة أينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه أوجسبورج بالتعادل السلبي.

وبلغ رصيد فرانكفورت 52 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أوجسبورج رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دورتموند بوروسيا دورتموند مونشنجلادباخ الدوري الألماني فرانكفورت

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يقسو على هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني

مدافع برشلونة: محبط من الخسارة أمام دورتموند رغم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونخ يتعادل مع دورتموند 2/2 في الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت يخسر من بريمن بثنائية في الدوري الألماني

ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية