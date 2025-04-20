دورتموند يقلب تأخره إلى فوز على مونشنجلادباخ 2/3 في الدوري الألماني

نجح فريق بوروسيا دورتموند في قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الأحد، في الجولة 30 من الدوري الألماني (البوندسليجا).

أهداف مباراة دورتموند ضد مونشنجلادباخ وترتيب الفريقين

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك افتتح الضيوف التسجيل عن طريق كو إيتاكورا في الدقيقة 24.

لكن مع نهاية الشوط الأول انتفض دورتموند بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق سيرهو جيراسي وفيليكس نميشا ودانيال سفينسون في الدقائق 41 و44 و45+5.

وأضاف كيفين ستوجر الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز يعود دورتموند للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام بايرن ميونخ ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، في المقابل، توقف مونشنجلادباخ عند 44 نقطة في المركز التاسع.

فرانكفورت يتعادل سلبيًا مع أوجسبورج

وفي مباراة سابقة بنفس الجولة انتهت مواجهة أينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه أوجسبورج بالتعادل السلبي.

وبلغ رصيد فرانكفورت 52 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أوجسبورج رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

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