الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عاصي الحلاني يطلق أغنية جديدة بعنوان "الحق علينا" (فيديو)

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أطلق المطرب اللبناني عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “الحق علينا”، حيث طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

والأغنية كتب كلماتها ولحنها سالم عساف، وسجلها مهندس الصوت عمر حايك، كما حقق الأغنية انتشارًا جيدًا عبر يوتيوب فور طرحها.

اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقى العربية 

وفي وقت سابق كان اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، بسبب ما شهده بلده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم. 

وقال عاصي الحلاني وقتها في منشور عبر حسابه على إنستجرام:" نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم،  أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته الـ  32 ". 

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