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رياضة

الدوري التونسي، الترجي يحسم الديربي بالفوز على الإفريقي 3-1

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

فاز فريق الترجي الرياضي على غريمه النادي الإفريقي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن لقاءات الجولة 27 من الدوري التونسي.

أهداف مباراة الإفريقي ضد الترجي 

سجل أهداف الترجي، حمزة الجلاصي ورودريجو رودريجيز وأشرف الجبري، بينما أحرز حمدي العبيدي هدف النادي الإفريقي.

وبهذا الفوز يعود الترجي إلى صدارة ترتيب الدوري التونسي مناصفة مع نادي الاتحاد المنستيري برصيد 59 نقطة لكلّ منهما.

بينما يأتي النادي الإفريقي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة. 

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