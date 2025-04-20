الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين إنتر ميلان وبولونيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري على ملعب ريناتو دال آرا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

ودفع إنزاجي مدرب إنتر ميلان باللاعب كارلوس أوجوستو كظهير أيسر بدلا من فيديريكو ديماركو، بينما يشارك خواكين كوريا على حساب المصاب ماركوس تورام.

تشكيل مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان

بولونيا: رافايليا، هولم، بوكيما، لوكيمي، ميراندا، أيبشير، فريلير، ندوي، أودجارد، دومينيجيز، دالينجا.

إنتر ميلان: سومير، بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو، كوريا، لاوتارو.

ترتيب إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

النيراتزوري إنتر ميلان يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع نابولي الذي لعب مباراة أكثر ويحل ثانيا، بينما يقع بولونيا بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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