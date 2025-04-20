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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لمباراة بولونيا، على ملعب ريناتو دال آرا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي. 

ودفع إنزاجي باللاعب كارلوس أوجوستو كظهير أيسر بدلا من فيديريكو ديماركو، بينما يشارك خواكين كوريا على حساب المصاب ماركوس تورام.

تشكيل مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان 

وفيما يلي تشكيلة الفريقين:

بولونيا: رافايليا، هولم، بوكيما، لوكيمي، ميراندا، أيبشير، فريلير، ندوي، أودجارد، دومينيجيز، دالينجا.

إنتر ميلان: سومير، بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو، كوريا، لاوتارو.

النيراتزوري إنتر ميلان يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع نابولي الذي لعب مباراة أكثر ويحل ثانيا، بينما يقع بولونيا بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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سيموني انزاجي إنتر ميلان بولونيا الدوري الإيطالي

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