خالد عبد الغفار يتابع الحالة الصحية للطبيب محمد حسين ويوجه بنقله إلى معهد ناصر

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حالة الطبيب محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض، ووجه بسرعة نقله إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتوفير الفحص الدقيق من قِبل فريق طبي متخصص.

جدير بالذكر أن الطبيب البشري محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض ناشد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال:" ارجو الدعاء لي أنا في كرب شديد من ٧٠ يوما لم أرى بيتي سوى ٥ أيام أي ٦٥ يوما بين العمليات والعنايات المركزة صرفت معظم أموالي على المستشفيات الخاصة والحكومية".

وتابع:" أصبت بآلام قوية جدًا ولدي تهتك في عضلات البطن وثقبين بالأمعاء يصبان سوائل علي خارج البطن وهذا تراه رأي العين لدرجة إني فاصل الأمعاء بتاعتي عن الهواء بشاش معقم وفوقها شاش كبير بغيرهم كل ساعة".

واستكمل حديثه:" المعدة تفرز الأحماض بصفة مستمرة وقد ابتليت بتهتك في عضلات البطن وثقوب سطحية بالأمعاء فبطني تنزح بالسوائل الحامضية المؤلمة".

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