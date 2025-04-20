وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي CSCEC الصينية تقدم الأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زاو ويشنغ، رئيس المكتب الهندسي الثامن بشركة "CSCEC" الصينية، المسئولة عن تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية، على هامش غداء عمل خلال زيارته الحالية للصين.

تم متابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر وبحث أوجه التعاون المستقبلي، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي وزارة الإسكان، وشركة "CSCEC" الصينية.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن شكره لمسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال، والتنظيم الدقيق لهذه الزيارة، معربًا عن تقدير وزارة الإسكان للتعاون الذي يتم مع شركة "CSCEC" الصينية في مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مستمرة له، خاصة أنه تم توقيع اتفاق تنفيذه، بحضور رئيسى البلدين، مصر والصين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس شى جين بينغ، وأن المشروع يتم تنفيذه للمرة الأولى بمصر.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تكثيف الشركة لأعمالها للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة أن زيارته الحالية تأتي في إطار الاستفادة من التجارب الناجحة في تشغيل وصيانة وتسويق هذه المشروعات، والتعرف على قدرات الشركة الصينية في ذلك، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالانتهاء من مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

وخلال اللقاء، تناول المهندس شريف الشربيني، عددًا من المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة بعددٍ من المدن الجديدة، ولا سيما الفرص الصناعية والسياحية وغيرها من الفرص، حيث دعا المهندس شريف الشربيني مسئولي شركة "CSCEC" لزيادة استثماراتهم وفرص التعاون في مصر ولا سيما في قطاع الصناعة، خاصة وأن الدولة المصرية لديها توجه هام نحو توطين صناعة المكونات المستخدمة في المشروعات محليًا، ولا سيما بقطاع المرافق والإنشاءات.

من جانبه، استهل زاو ويشنغ، رئيس المكتب الهندسي الثامن بشركة "CSCEC" الصينية كلمته خلال اللقاء، بالترحيب بالمهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق له، مستعرضًا جانبًا من مشروعات الشركة والتي شملت: خطوط قطارات، وناطحات سحاب، وأراضي معارض، وقاعات مؤتمرات، وأبراج تجارية، ومحطات قطارات، وفنادق، كما استعرض شهادات التقدير والجوائز التي حصلوا عليها في تنفيذ العديد من المشروعات بعدة دول.

وأكد زاو ويشنغ، للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه ستتم المتابعة مع المسئولين عن المشروعين للالتزام بالتنفيذ بالجودة المطلوبة وسيتابع ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جميع مسئولي الشركة الصينية بهذين المشروعين المهمين.

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