المارتاباك مانيس، طبق إندونيسي يخطف قلوب عشاق الحلويات وهذه طريقة إعداده (فيديو وصور)

بأحد شوارع القاهرة وتحديدًا بمنطقة الدرب الأحمر تجد نفسك داخل مجتمع إندونيسي متناغم، حيث تشعر إنك سافرت للخارج، تحيط بك المطاعم الآسيوية وتترقبك العيون الضيقة أينما ذهبت.

ومن هذه المطاعم مطعم الحلوى الخاص بأحد طلاب الأزهر، والذي يقدم حلويات إندونيسية من أشهرها الوافل الإندونيسي أو المارتابك باللغة الإندونيسية، وهي أشهر حلوى في بلاده.

ما هو الوافل الآسيوي؟

في عالم الحلويات المتنوع، يبرز طبق آسيوي لذيذ استطاع أن يحظى بشعبية واسعة ليس فقط في موطنه الأصلي إندونيسيا، بل أيضًا على مستوى العالم، وهو المارتاباك مانيس، أو كما يُطلق عليه البعض "الوافل الإندونيسي".

هذه الفطيرة الحلوة السميكة هي مزيج ساحر من المكونات التقليدية والإبداع العصري، مما يجعلها وجبة لا تُنسى لعشاق النكهات الغنية والمميزة.

يُطهى المارتاباك مانيس بطريقة تشبه طريقة عمل البان كيك أو الكريب، ولكن ما يميزه هو قوامه السميك والهش في آنٍ واحد، وطبقات الحشوة المتنوعة التي تُضاف بداخله.

يُحشى عادةً بالشوكولاتة، الجبن المبشور، الفول السوداني، الحليب المكثف، وقد يصل الإبداع إلى استخدام حشوات مثل كيت كات أو أوريو، ما يجعل كل قضمة منه مليئة بالمفاجآت!

طريقة تحضير المارتاباك مانيس:

لتحضير هذا الطبق اللذيذ في المنزل، إليكم الطريقة الكاملة:

مقادير المارتاباك مانيس:

200 جرام دقيق

200 مل ماء

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

30 جرام زبدة

طريقة إعداد المارتاباك مانيس:

في وعاء عميق، تُخلط جميع المكونات جيدًا باستخدام خفّاقة يدويّة أو كهربائية حتى نحصل على خليط بقوام ثقيل – أثقل من خليط الكريب المعتاد.

نترك الخليط يرتاح قليلًا (من 10 إلى 15 دقيقة) للحصول على نتيجة أفضل.

تُسخّن مقلاة غير لاصقة وتُدهن بالقليل من السمن أو الزبدة.

يُسكب الخليط في المقلاة ويُوزع بالتساوي، ثم نغطيها ونتركها على نار متوسطة حتى تظهر فقاعات على السطح.

يُرش الوجه بالقليل من السكر وقطع صغيرة من السمن، ثم يُترك حتى يتحمر قليلًا من الأسفل.

بعد النضج، نرفعها من المقلاة ونبشر فوقها الزبدة حسب الرغبة.

نضيف الحشوات المفضلة: شوكولاتة مبشورة، حليب مكثف، فول سوداني، جبن، أو أي حشوة مبتكرة.

نطوي الفطيرة من المنتصف ثم نقطعها إلى قطع مربعة.

وبهذا يكون جاهز للتقديم وممكن تقديمها دافئة أو باردة حسب الذوق.

تجربة آسيوية تستحق

المارتاباك ليس مجرد حلوى، بل تجربة كاملة لكل الحواس، قوامه، رائحته، نكهاته المتعددة، وتنوع حشواته تجعله طبقًا مميزًا لا يُنسى.

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