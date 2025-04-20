تكريم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي في مؤتمر ماسبيرو للدراما، الثلاثاء

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر “مستقبل الدراما في مصر” والمقرر عقده في مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو الثلاثاء المقبل، مشاركة عدد كبير من الكتاب والمخرجين والفنانين والعاملين في حقل الإنتاج.

مستقبل الدراما فى مصر

وسيشهد المؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين، حيث يتم منح “وسام ماسبيرو للإبداع” إلي الفنانين الكبار: سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي.

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية، وجلستين للحوار والنقاش، وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن عودة ماسبيرو للإنتاج، وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج، وقد أشار الكاتب أحمد المسلماني في اجتماع لجنة الدراما مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي بدء استعداد الهيئة لإنتاج مسلسل عن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.