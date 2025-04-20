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حوادث

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

حرزت نيابة القاهرة الجديدة مضبوطات تم ضبطها بحوزة المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة. 


وتبين أن الأحراز تقارب ال ٢٠٠ كيلو من مخدر الحشيش والشابو المصنعين، فضلا عن ضبط مواد تستخدمها في تصنيع المواد المخدرة


وكشفت التحقيقات أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين، وبعض الدول الأجنبية، وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة


تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة


وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة، وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

 

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نيابة القاهرة الجديدة المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة سارة خليفة

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