الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يختتم جولته الكنسية بتهنئة أقباط المدينة بعيد القيامة

محافظ قنا يختتم جولته
محافظ قنا يختتم جولته الكنسية بتهنئة أقباط المدينة

اختتم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولته الكنسية بزيارة مطرانية قنا، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا شاروبيم، وعدد من رجال الدين المسيحي.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، أعضاء  مجلس النواب، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ عبدالله حارث، مدير الإرشاد الديني ممثلًا عن مديرية الأوقاف، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

استهل المحافظ زيارته للمطرانية بتوزيع الهدايا على الأطفال، معبّرًا عن خالص تهانيه للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج وطني واحد، تربطهم أواصر المحبة والإخاء، ويعملون معًا من أجل تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن مصر، بما تملكه من نسيج وطني متماسك، قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يمر بها العالم، وستظل دومًا منبعًا للسلام والمحبة.

من جانبه، أعرب الأنبا شاروبيم عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، مشيرًا إلى أن العلاقات المتينة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على وحدة وأصالة الشعب المصري، الذي يحرص دومًا على تبادل التهاني في مختلف الأعياد، داعيا الله أن يحفظ مصر، وأن تواصل بسواعد أبنائها من المسلمين والأقباط مسيرة البناء والتنمية والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مطرانية قنا

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو "ترويع زفاف قنا".. خلاف مالي وراء الواقعة وضبط حائزي الأسلحة النارية

«بيت الزكاة» يستكمل حملة دعم حفظة القرآن الكريم في قنا (صور)

محافظ قنا يهنئ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

حذرتكم وأنتم نيام، توفيق عكاشة: ما يحدث الآن انطلاق لحرب كبرى تنفيذًا لأمر الله

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس الزمالك بتهمة إهدار المال العام

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية تهدد استقرار المجتمع

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية