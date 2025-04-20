محافظ قنا يختتم جولته الكنسية بتهنئة أقباط المدينة بعيد القيامة

اختتم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولته الكنسية بزيارة مطرانية قنا، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا شاروبيم، وعدد من رجال الدين المسيحي.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، أعضاء مجلس النواب، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ عبدالله حارث، مدير الإرشاد الديني ممثلًا عن مديرية الأوقاف، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

استهل المحافظ زيارته للمطرانية بتوزيع الهدايا على الأطفال، معبّرًا عن خالص تهانيه للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج وطني واحد، تربطهم أواصر المحبة والإخاء، ويعملون معًا من أجل تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن مصر، بما تملكه من نسيج وطني متماسك، قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يمر بها العالم، وستظل دومًا منبعًا للسلام والمحبة.

من جانبه، أعرب الأنبا شاروبيم عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، مشيرًا إلى أن العلاقات المتينة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على وحدة وأصالة الشعب المصري، الذي يحرص دومًا على تبادل التهاني في مختلف الأعياد، داعيا الله أن يحفظ مصر، وأن تواصل بسواعد أبنائها من المسلمين والأقباط مسيرة البناء والتنمية والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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