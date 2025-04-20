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حكاية أسرة ورثت مهنة صناعة الأقفاص والأثاث من جريد النخل بقنا (بث مباشر)

حكاية أسرة ورثت مهنة
حكاية أسرة ورثت مهنة صناعة الأقفاص والأثاث من جريد النخل

أجرت فيتو بثًا مباشرًا مع أسرة تعمل في صناعة الأقفاص الجريدية بقرية حاجر أبنود التابعة لمركز ومدينة قنا.

مهنة متوارثة عن الآباء والأجداد

وأكد العم بكري عبده، صانع جريد،أنه يعمل بالمهنة منذ عشرات السنين، وهي مهنة متوارثة عن الآباء والأجداد. 

وأشار إلى أن البداية كانت مع صناعة أقفاص الجريد لتخزين الخضروات والفاكهة وهي الأكثر شيوعا في جنوب الصعيد.

ولفت الي أنه علم أبنائه الثلاثة وأشقائه الثلاثة المهنة وهم حاليًا يقومون بمساعدته في العمل وهم من يجهزون له الجريد. 

وعن أسعار الجريد قال إنها اختلف عن ذي قبل فكانت الـ ١٠٠ جريدة بحوالي ١٧ جنيها وحاليًا أصبحت ٣٠٠ جنيها.

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جنوب الصعيد صناعة الاقفاص قنا مدينة قنا صعيد

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