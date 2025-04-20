الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

استمرار الموجة الحارة فى هذه المحافظات.. الأرصاد تعلن طقس الغد

توقعات الطقس في القاهرة،
توقعات الطقس في القاهرة، فيتو

توقعات الطقس في القاهرة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس في القاهرة، حيث يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا مع نشاط للرياح.

وتسجل القاهرة فى درجات الحرارة العظمى: 31 درجة مئوية و 18 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى

حالة الطقس اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

 

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، مائل للحرارة السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:21
 

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