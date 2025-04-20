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محافظ سوهاج يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (صور)

محافظ سوهاج يزور
محافظ سوهاج يزور المطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

محافظ سوهاج يزور المطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والعميد وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات دينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل "سراج" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

 

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ التهنئة لكافة الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن "الشعب المصري نسيج واحد"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.

 

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