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خارج الحدود

وزير الخارجية يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع البابا تواضروس الثاني، فيتو

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم حيث التقي بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونقل خلال اللقاء تهانيه القلبية وجميع العاملين بوزارة الخارجية لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والسلام والمحبة.

ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالدور الوطني الأصيل الذي تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، مؤكدًا أن الكنيسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز النسيج الوطني المصرى، وثمن التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها المجتمعي والروحي والإنساني الممتد، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل دائمًا مناسبة للتقارب والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية

كما أطلع الوزير عبد العاطي قداسة البابا على ما توليه وزارة الخارجية من حرص لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية في الخارج، والعمل المستمر على تعزيز التواصل مع ابناء الوطن بالخارج وتلبية احتياجاتهم من خلال السفارات والقنصليات المصرية وتيسير تواصلهم الدائم مع الوطن.

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بدر عبد العاطي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عيد القيامة المجيد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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