الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

بالأسماء.. إصابة شخصين في حريق بوحدة سكنية بقنا

حريق
حريق

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق بشقة دور أرضي بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية دور أرضي بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، ما أسفر عن إصابة شخصين، محمد حسين محمود 33 اصابة بحروق وتحية محمود احمد 62 بحروق،وإتلاف مطبخ ودولاب وأبواب وشبابيك، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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