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حوادث

قطار يدهس شابًّا بمحطة مترو عين شمس ويتسبب في بتر ساقيه

مترو، فيتو
مترو، فيتو

شهدت محطة مترو عين شمس، اليوم، حادثا مأساويا بعدما صدم أحد القطارات شابا كان متواجد بالقرب من القضبان، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محطة مترو عين شمس 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باصطدام قطار المترو بمحطة عين شمس بشاب، وانتقل الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن المصاب يعاني من تهتك شديد في الساقين نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى، وتم بتر ساقيه.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب تواجد المصاب بتلك المنطقة الخطرة داخل المحطة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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