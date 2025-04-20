قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

واصلت قوات حرس الحدود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة من (الحشيش - الهيدرو - البانجو - الأفيون - الأقراص المخدرة)، وضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

كما تمكنت من إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية والتسلل والتنقيب العشوائي عن خام الذهب من خلال تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع الخارجين عن القانون من تحقيق أهدافهم التي تهدد سلامة البلاد وتشكل خطرًا على المجتمع.

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