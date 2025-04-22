الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

متى يتم تطبيق أحكام قانون العمل الجديد (إنفوجراف)

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحكام قانون العمل الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة السابقة بجامعة عين شمس: طلاب الألسن هم ترس العمل لنهضة مصر وخدمة مصالحها العليا

قانون العمل، تعرف على ضوابط التعيينات الجديدة بالقطاع الخاص

حصاد البرلمان في أسبوع.. الموافقة على الحساب الختامي وقانون العمل الجديد الأبرز

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 19.7% بالعام المالي الجاري

الزمالك يرد بالمستندات على أزمة رحيل مدرب حراس اليد

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

رسالة غامضة من مدرب حراس يد الزمالك بعد رحيله: عندما أطمئن على عائلتي سأكشف كل شيء

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

متى يتم تطبيق أحكام قانون العمل الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية