الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

أول قرار ضد عامل قمامة متهم بطعن صديقه في منشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس عامل قمامة أقدم على طعن صديقه، بسبب خلاف نشب بينهما في منطقة منشية ناصر، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة في أحد شوارع منطقة منشية ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

جمع القمامة

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين قيام شاب بطعن صديقه، بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية جمع القمامة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الأجهزة الأمنية على سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة منشية ناصر نيابة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة

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