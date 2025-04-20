الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل محطة صرف أبو صير بالمرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن بلاستيك بمبنى داخل محطة صرف أبو صير بمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات.

حريق محطة صرف صحي أبو صير بالمرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مخزن بلاستيك بمبنى داخل محطة صرف أبو صير بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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