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وكيل الأزهر والمفتي ورئيس الجامعة يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة نائب رئيس جامعة الأزهر

عزاء والدة نائب رئيس
عزاء والدة نائب رئيس جامعة الأزهر، فيتو

أدى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق؛ واجب العزاء للدكتور سيد بكري، في وفاة السيدة والدته.

عزاء والدة نائب رئيس جامعة الأزهر

كما حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، ولفيف من الشخصيات العامة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة

 إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، والمديرين العموم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومن الموظفين على تقديم واجب العزاء، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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الأعلى للشئون الإسلامية البحوث الإسلامية الدكتور سلامة داود الدكتور شوقى علام الدكتور نظير عياد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف وزير الاوقاف السابق وكيل الأزهر

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