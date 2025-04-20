الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

بزعم علاجها من "المس"، النيابة تستمع لأقوال الطالبة ضحية التحرش من مدرس بالهرم

النيابة تستمع لأقوال
النيابة تستمع لأقوال الطالبة ضحية التحرش من مدرس، فيتو

استمعت نيابة أول الشيخ زايد لأقوال طالبة ضحية التحرش وهتك العرض من مدرس داخل مدرسة بمدينة الشيخ زايد.  

وقالت الطالبة في أقوالها: إنها فوجئت بتصرفات المدرس المريبة وملامسته لأجزاء حساسة من جسدها، حيث كان يستغل بعض الأوقات تواجدها بمفردها في بعض الأماكن بالمدرسة ويقوم بالتحرش بها، وذكرت أن المدرس أوهمها بإصابتها بـ"مس" من الجن، وأنه قادر على علاجها ويشترط تجردها من ملابسها.

ونفى المدرس خلال التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات من الطالبة، مؤكدا عدم تحرشه بها أو هتك عرضها، وطلبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والرواية المبدئية التي كانت أدلت بها الطالبة.

القبض على المتهم بالجيزة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بعد تجريدها من ملابسها بزعم معالجتها عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر في مدينة الشيخ زايد.

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محاسب، وبصحبته ابنته طالبة 18 سنة، يتهم مدرس بهتك عرض ابنته عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر و"ملبوسة" من الجن.

وأضاف والد الطالبة، أن المدرس ادعى قدرته على علاجها بالجلسات، وصدقت كلامه ليعالجها، فقام بتجريدها من ملابسها والتحرش بها وملامسة مواطن عفتها، وأنه كرر فعلته أكثر من مرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المدرس ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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