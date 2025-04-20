الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة دهس شخص عمدا في حلوان

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، تفاصيل واقعة دهس شخص عمدًا باستخدام سيارة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، والتي أثارت حالة من الغضب بين الأهالي.

وأفادت التحريات التي أُجريت تنفيذًا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7431 لسنة 2025 جنح حلوان، أن المتهم يُدعى "محمد.ع"، وقد تعمّد الاعتداء على المجني عليه باستخدام السيارة التي كان يقودها، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة.
بداية الواقعة

وكانت الواقعة قد بدأت حينما شهد أحد شوارع حلوان حادث دهس متعمد لمواطن أثناء عبوره الطريق، وفر قائد السيارة هاربًا، وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية التي كثّفت جهودها وتمكنت من ضبط المتهم.

وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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محافظة القاهرة نيابة حلوان النيابة العامة

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