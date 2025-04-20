الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر القصدير - فيتو
سعر القصدير - فيتو

سجل سعر القصدير اليوم نحو 37,479 ألف دولار للطن، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، أن القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض. 

 

وتحتوي هذه الأنواع من الأحجار على حوالي 0.001 % من القصدير، ويعد القصدير أقل اهمية من عناصر مثل النحاس او الزنك، ولكنه متوفر بكثرة مثل الكوبالت والنيكل، من حيث التوزيع، يوجد القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم.

 

أسعار القصدير اليوم  الاحد 

 ويعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

 

أسعار منتجات القصدير 

-بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه 
-قصدير لحام 100جرام عدد 1 275.00 جنيه 
-قصدير لحام 100جرام عدد 1 220.00 جنيه 
-شفاط قصدير ادوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه 
-عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، من الحرية , عدد 1 199.00 جنيه 
 

 

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم اسعار القصدير أسعار القصدير اليوم الاحد القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

طبيب يستغيث عبر السوشيال ميديا ووزير الصحة يستجيب لعلاجه ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية