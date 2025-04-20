الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
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قام الدكتور مهندس عماد أحمد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي واللواء جوي أ.ح هيثم محمد عبد السلام مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين المركز والجهاز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز والدكتور علي الفايد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للجهاز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على تحقيق الاستفادة المثلي من الإمكانيات التكنولوجية والبحثية والفنية والتصنيعية المتوفرة بالجهات التابعة للوزارة وتبادل الخبرات وتقديم الدعم لمختلف الجهات بالدولة. 

تقديم الدعم الفني والتقني والتعاون المشترك مع جهاز مستقبل مصر


وأوضح الدكتور مهندس عماد أحمد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أن توقيع البروتوكول يستهدف تقديم الدعم الفني والتقني والتعاون المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي كأحد أهم المراكز البحثية المتخصصة للمساهمة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع متطلبات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية بالاستفادة من البحوث والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مضيفًا أنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل على تقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية المختلفة والتوريدات التى يحتاجها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يدعم تحقيق مستهدفاته الحالية والمستقبلية، مثمنًا الدور الذى يقوم به الجهاز كواحد من أهم الكيانات العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات التصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية التي تستهدف إحداث طفرة زراعية تبنى على العلم والمعرفة لسد الفجوة فى الأسواق المحلية ما بين الإنتاج وحجم الطلب.

تحقيق التنمية المستدامة بالدولة


من جانبه أوضح الدكتور علي الفايد رئيس اللجنة العليا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يمثل ركيزة أساسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، معربا عن تطلعه لتحقيق شراكة مثمرة مع "الإنتاج الحربي" من خلال التعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي يعد بيت خبرة وطني له الريادة محليا وإقليميا وعالميا في مجال البحث العلمي، مشيدا بالقدرات المتوفرة بشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، ومثمنا دورها الحيوي في مجال توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات وتعزيز مجال البحث العلمي الذي يمثل أداة رئيسية للتطوير والتنمية.

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التصنيع الزراعى التطبيقات التكنولوجية البحث العلمي التعاون المشترك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
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