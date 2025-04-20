أكثر من 20 معرضا، تفاصيل أسبوع القاهرة للصورة في دورته الرابعة

تستعد منطقة وسط البلد لاستضافة الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة Cairo Photo Week الذي تنظمه فوتوبيا تحت شعار "اكتشاف المشهد" في الفترة من 8 إلى 18 مايو القادم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة.

أسبوع القاهرة للصورة

ويتضمن أسبوع القاهرة للصورة أكثر من 20 معرضا فرديا وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين والدوليين المحترفين، من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، والمؤسسات الدولية الرائدة في صناعة الصورة، وذلك في 14 موقعا بمنطقة وسط البلد.

كما يستضيف أسبوع القاهرة للصورة خلال فعالياته أكثر من 100 محاضرة وورشة عمل وعروض توضيحية مباشرة بمشاركة خبراء وفنانين من مصر وهولندا والدنمارك، وفرنسا، وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين بالتعاون مع عدد من السفارات منها الهولندية والإيطالية والأسبانية والفرنسية والسويسرية والدانماركية والمركز الثقافي البريطاني واتحاد المعاهد الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام معارض وفعاليات أسبوع القاهرة للصورة في العديد من الأماكن بوسط البلد ومنها سينما راديو وممر كوداك ومبني القنصلية والهنجر، وجاليري المشربية والشوربجي والمركز الثقافي الفرنسي، والجامعة الأمريكية، وغيرها.

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