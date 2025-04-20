الأحد 20 أبريل 2025
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سياسة

نص تقرير زراعة الشيوخ بشأن دراسة الأمن الغذائي في مصر

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة الزراعة والري بالمجلس بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.

وأكد التقرير، أن لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، عقدت 12  اجتماعا لمناقشة الدراسة بحضور كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح التقرير أن الدراسة تحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر،  الوضع العالمي للأمن الغذائي،  الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي،  محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.

 

أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار 


وأضاف، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰


وتضمن التقرير، عددا من التوصيات، ومنها تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق..

 

ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون


وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

كما تضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.

التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة

 

وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.

وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلًا على الأمن الغذائي المصري.

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استراتيجية التنمية المستدامة الأمن الغذائي في مصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة المهندس عبد السلام الجبلي تحقيق الاستقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الوهاب عبد الرازق منع احتكار السلع

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