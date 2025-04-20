الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي بتوصية من لجنة التخطيط

تدرس إدارة نادي الزمالك تعيين مدير رياضي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على توصية رسمية من لجنة التخطيط بالنادي، التي رفعت تقريرًا للإدارة يتضمن أهمية وجود هذا المنصب ضمن الهيكل الفني والإداري للفريق.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة ترى أن وجود مدير رياضي بات ضرورة في ظل التحديات التي يواجهها الفريق، سواء على مستوى التعاقدات، أو التخطيط الفني للمواسم المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية فنية طويلة الأجل، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الفني، على غرار ما يحدث في الأندية الأوروبية الكبرى.

ويفاضل مسؤولو الزمالك حاليًا بين عدد من الأسماء المرشحة، سواء من أبناء النادي أصحاب الخبرات، أو من الكوادر الخارجية التي تمتلك خبرات في الإدارة الرياضية.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعوّل اللجنة على وجود مدير رياضي قوي للمساهمة في بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة البطولات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إعادة الهيكلة داخل النادي، التي بدأتها الإدارة منذ بداية المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.