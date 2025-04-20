الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي بتوصية من لجنة التخطيط

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تدرس إدارة نادي الزمالك تعيين مدير رياضي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على توصية رسمية من لجنة التخطيط بالنادي، التي رفعت تقريرًا للإدارة يتضمن أهمية وجود هذا المنصب ضمن الهيكل الفني والإداري للفريق.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة ترى أن وجود مدير رياضي بات ضرورة في ظل التحديات التي يواجهها الفريق، سواء على مستوى التعاقدات، أو التخطيط الفني للمواسم المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية فنية طويلة الأجل، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الفني، على غرار ما يحدث في الأندية الأوروبية الكبرى.

ويفاضل مسؤولو الزمالك حاليًا بين عدد من الأسماء المرشحة، سواء من أبناء النادي أصحاب الخبرات، أو من الكوادر الخارجية التي تمتلك خبرات في الإدارة الرياضية.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعوّل اللجنة على وجود مدير رياضي قوي للمساهمة في بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة البطولات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إعادة الهيكلة داخل النادي، التي بدأتها الإدارة منذ بداية المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة نادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية لجنة التخطيط فترة الانتقالات نادي الزمالك مدير رياضي

مواد متعلقة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري غدًا

حفظ شكاوى الزمالك والأهلي ورفض تظلمات النهار وصدى البلد، وتغريم تليجراف وعين مصر والحدث اليوم

ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية