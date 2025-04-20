محافظ قنا يقدم التهنئة لأقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد (صور)

قدّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته الرسمية لمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، في لفتة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، والقُمص بولس متري، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ عبدالله حارث، مدير عام الإرشاد الديني بالأوقاف، مندوبًا عن مديرية الأوقاف، ومجدي حسين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، بالإضافة إلى النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

علاقات الأخوة والوطنية بقنا

وفي مستهل زيارته للمطرانية، حرص محافظ قنا على تقديم الهدايا للأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، معبّرًا عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج وطني واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مؤكدا أن مصر، بنسيجها الوطني المتماسك، قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يمر بها العالم.

وأضاف "عبدالحليم" أن وحدة المصريين وتلاحمهم تجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، في مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالات الأعياد، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، حيث يجمع الجميع هدف واحد، وهو عبور الوطن نحو مستقبل أفضل، داعيًا إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا تكلا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، موجّهًا الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات المشاركة على تهنئتهم ومشاركتهم احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن مصر، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والإنجيل، ستظل أرضًا مقدسة آمنة عبر العصور.

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