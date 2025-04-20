إصابة 6 أشخاص بسبب حادث سير بقنا

اصطدم ميكروباص بتوك توك أعلى كوبري قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ونتج عنها اصابة 6مواطنين،وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على كوبري الشيخية في قفط.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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