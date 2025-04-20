الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري غدًا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين على ملعب النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو للاعبين، والتي امتدت لأربعة أيام عقب الفوز على سموحة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على حساب سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح راحة مطولة للفريق، في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية في الأيام القليلة المقبلة، قبل العودة لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأول من مايو المقبل، ضمن الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ويأمل بيسيرو وجهازه المعاون في استغلال فترة التوقف لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه الفريق مؤخرًا، وتحقيق العلامة الكاملة في آخر مباريات دور المجموعات

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