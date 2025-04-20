رئيس جامعة القاهرة يزور البابا بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته وجموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة صباح اليوم بزيارة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجموع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رئيس جامعة القاهرة يزور البابا بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته وجموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية، على قداسة البابا وجميع الإخوة الأقباط وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي وشعبه الكريم الأمن والمحبة والسلام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التلاحم الوطني العميق الذي يجمع أبناء مصر سيظل الدعامة الرئيسية لصون الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات عبر التاريخ، وأن جامعة القاهرة حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء والتسامح وقبول الآخر في نفوس طلابها، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.

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