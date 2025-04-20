الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يزور البابا بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته وجموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة القاهرة،
رئيس جامعة القاهرة، فيتو
ads

قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة صباح اليوم بزيارة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجموع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رئيس جامعة القاهرة يزور البابا بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته وجموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية، على قداسة البابا وجميع الإخوة الأقباط وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي وشعبه الكريم الأمن والمحبة والسلام.

جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العلاج الطبيعي

رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التلاحم الوطني العميق الذي يجمع أبناء مصر سيظل الدعامة الرئيسية لصون الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات عبر التاريخ، وأن جامعة القاهرة حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء والتسامح وقبول الآخر في نفوس طلابها، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة عيد القيامة المجيد

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يشهد قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها (صور)

الأنبا تكلا يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة دشنا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

حفظ شكاوى الزمالك والأهلي ورفض تظلمات النهار وصدى البلد، وتغريم تليجراف وعين مصر والحدث اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة والجوافة في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية