الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 754 شاحنة و35 سيارة 

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 215 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 539 شاحنة و5 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل،.فيما استقبل  الميناء بالامس السفينتين سينا وامل  وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا  والحرية2  . كما تم تداول 4300 طن بضائع، 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن  وهي ايلة، كوين نفرتيتي، اور والحسين.
.وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكب بموانيها.
الاحد  20 ابريل 2025

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر يئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر أ ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر
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