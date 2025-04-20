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محافظات

السجن 15 عاما لمتهم هتك عرض طفل بالقوة في قنا

محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي،شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وبسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود وقائع القضية إلى 21 أكتوبر 2016، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم"ا.ص.م" تهمة هتك عرض الطفل “م.ر.ا”بالقوة والتهديد، داخل مخزن في مركز نجع حمادي، وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن القضية حملت رقم 450 لسنة 2017 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 2224 لسنة 2017 كلي قنا.

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