محكمة قنا تقضي بمعاقبة متهم بالاتجار في الحشيش بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 3 سنوات على متهم في قضية اتجار بمخدر الحشيش، وذلك خلال جلسة ترأسها المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وبحضور سكرتارية الجلسة أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى 5 يناير 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عارف.ح.م، 40 عامًا، عامل، ومقيم بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبعد استيفاء التحقيقات، تم إحالة القضية التي حملت رقم 2162 لسنة 2025 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 129 لسنة 2025 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

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