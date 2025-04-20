الأحد 20 أبريل 2025
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سياسة

حفظ شكاوى الزمالك والأهلي ورفض تظلمات النهار وصدى البلد، وتغريم تليجراف وعين مصر والحدث اليوم

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام.

قرارات الأعلى للإعلام بشأن المواقع والقنوات 

صدرت هذه القرارات خلال الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجاءت كالآتي:

تغريم موقع عين مصر 

أولًا: توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على موقع «عين مصر» عما ثبت في حقه من التشهير والإساءة لإحدى الشركات العقارية وأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل المخالفة.

تغريم الحدث اليوم 

ثانيًا: توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على قناة «الحدث اليوم» الفضائية في مخالفتين؛ الأولى فيما تضمنته إحدى حلقات برنامج «حضرة المواطن» من استخدام عبارات غير لائقة حال مناقشة شكاوى بعض العملاء من إحدى الشركات، والثانية سماح القناة بظهور مقدمة برنامج «أصحاب الرسالة» دون حصولها على تصريح بالظهور الإعلامي، وإبلاغ د. طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، لإعمال شئونه في الأمر.

ثالثًا: توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على موقع «تليجراف مصر» لنشره خبرًا غير صحيح، ونسبه لمصدر رسمي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

رابعًا: توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه على موقع «الصفحة الأولى» عما ثبت في حقه من التشهير بأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل لمخالفة.

خامسًا: في ضوء ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر جمهور النادي «الإسماعيلي» من النقل التليفزيوني لمباراة فريق النادي لكرة القدم مع «الاتحاد السكندري» بتاريخ 10 أبريل الجاري، وحرصًا من المجلس على مشاعر جماهير النادي العريق وجه بسرعة الفحص الفني للعمل وبناءً على ما تبين من بذل المختصين بنقل المباراة العناية الفنية المعتادة، قرر المجلس حفظ الأوراق.

حفظ شكاوى ناديي «الزمالك» و«الأهلي»

سادسًا: حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الزمالك» و«الأهلي» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «ملعب البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بتاريخ 22 مارس 2025، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقة من خلوها من أية مخالفات.

سابعًا: رفض تظلم قناة «النهار» من قرار المجلس بشأن ما تضمنه برنامج «العرافة» المذاع عبر القناة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

ثامنًا: رفض تظلم قناة «صدى البلد» من قرار المجلس بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «الماتش» المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025.

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