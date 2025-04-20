الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل أنهى حياته كولدير مياه بالجيزة

مصرع طفل
مصرع طفل

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الوراق، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن الضحية أصيب بصعق كهربائي خلال ملامسة جسده كولدير مياه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الوراق، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن طفلا لامس جسده كولدير مياه، مما أدى إلى صعقه بالكهرباء، ليلقى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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رئيس مباحث الوراق مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة

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