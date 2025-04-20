الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق مصر الإسكندرية (صورة)

آثار حادث التصادم،
آثار حادث التصادم، فيتو

أصيب ١١ شخصا في حادث اصطدام بين سيارتي ميكروباص وملاكي، على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ودفعت الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

جانب من الحادث 
حادث تصادم، فيتو

تصادم بين سيارتين بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي

وكانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إخطارًا حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، تسبب في إصابة ١١ شخصا بإصابات متفرقة، وحدوث تلفيات خاصة في السيارتين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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اسعاف اسكندرية الصحراوي النيابة العامة تصادم سيارتي ميكروباص حادث تصادم بين سيارتين سيارتي ميكروباص وملاكي طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي

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