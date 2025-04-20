إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق مصر الإسكندرية (صورة)

أصيب ١١ شخصا في حادث اصطدام بين سيارتي ميكروباص وملاكي، على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ودفعت الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

حادث تصادم، فيتو

تصادم بين سيارتين بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي

وكانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إخطارًا حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، تسبب في إصابة ١١ شخصا بإصابات متفرقة، وحدوث تلفيات خاصة في السيارتين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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