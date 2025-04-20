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ثقافة وفنون

فيلم الراحل سليمان عيد يواصل التراجع في شباك التذاكر

فيلم فار بـ7 تراوح،
فيلم "فار بـ7 تراوح"، فيتو

يعرض في الوقت الحالي فيلم “فار بـ 7 تراوح”، والذي يقوم ببطولته الراحل سليمان عيد والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

إيرادات فيلم سليمان عيد 

وحقق فيلم الراحل سليمان عيد “فار بـ 7 ترواح” إيرادات لا تتجاوز 12 ألف جنيه أمس، مواصلا التراجع في شباك التذاكر.

أبطال فيلم “فار بـ 7 تراوح” 

فيلم “فار بـ 7 تراوح” يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وفاة سليمان عيد

وغيب الموت الفنان سليمان عيد صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 64 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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