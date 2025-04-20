الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة حول مصير فيلم مارفل Blade

Blade، فيتو
Blade، فيتو

فيلم Blade كشفت مصممة الأزياء الشهيرة "روث إي. كارتر"، تفاصيل جديدة حول مصير فيلم مارفل Blade، الذي تعمل علي تصميم الأزياء الخاصة به.

وذكرت روث، أن فيلم Blade، كان من المخطط أن يكون مشروع فيلم عن مصاصي دماء ضخم، وتدور أحداثه بعشرينيات القرن الماضي.

وأكدت مصممة الأزياء، في تصريحات صحفية، أن مصير فيلم Blade حاليًا "معلّق"، وليس "ملغي"، وأنها كانت تعمل على تصميم الأزياء الخاصة بالفيلم، لكنهم أوقفوا العمل عليه حاليًا.

ماهرشالا علي عن تأخير فيلم Blade: أكثر الأشياء جنونًا في تجربتي المهنية

يذكر أن استديوهات مارفل، حذفت فيلم Blade، من جدول إصداراتها المستقبلية، وهو ما يعني عدم حصوله على موعد رسمي لصدوره، على الرغم من الانتهاء من تصويره.

عبر الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، 'ماهرشالا علي'، عن غضبه من تعامل استديوهات مارفل، مع فيلمه Blade.

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وقال ماهرشالا علي، في بيان مقتضب أصدره المحامي الخاص به، حول تأخر إصدار فيلم مارفل Blade: "وُقعت العقود في عام 2019، وما زالوا لم يبدؤوا التصوير حتى الآن، هذا إلى حد كبير واحد من أكثر الأشياء جنونًا في تجربتي المهنية".

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