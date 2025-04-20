وزير التموين: توافر جميع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خلال إجازة عيد القيامة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة على توفير جميع السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة خلال فترة الأعياد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي معاناة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

وقدم الدكتور شريف فاروق خالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم أعيادًا مباركة مليئة بالسلام والمحبة، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والوحدة الوطنية.

وزار الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الكنيسة.

وعبَّر عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد الوزير في تهنئته أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التآخي بين نسيجها الوطني الواحد، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتعزيز روح المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين.

كما ثمَّن الوزير الدور الوطني الذي يقوم به الأخوة الأقباط في دعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن تلاحم أبناء الشعب المصري هو صمام الأمان الحقيقي لمستقبل الوطن.

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