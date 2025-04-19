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رياضة

روما يفوز على هيلاس فيرونا 0/1 في الدوري الإيطالي

روما وفيرونا، فيتو
روما وفيرونا، فيتو

انتهت مباراة فريق روما ضد هيلاس فيرونا بنتيجة 0/1 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف روما في شباك هيلاس فيرونا، اللاعب شومورودوف في الدقيقة 4 من زمن المباراة.

نابولي يفوز على مونزا في الدوري الإيطالي 

وتغلب فريق نابولي علي نظيره مونزا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب يو باور ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف الفوز لفريق نابولي اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة 72. 

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