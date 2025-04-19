روما يفوز على هيلاس فيرونا 0/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق روما ضد هيلاس فيرونا بنتيجة 0/1 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف روما في شباك هيلاس فيرونا، اللاعب شومورودوف في الدقيقة 4 من زمن المباراة.

نابولي يفوز على مونزا في الدوري الإيطالي

وتغلب فريق نابولي علي نظيره مونزا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب يو باور ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف الفوز لفريق نابولي اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة 72.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.