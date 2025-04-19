أعمال جمعت بين باسل خياط وريم خوري قبل مسلسل آسر

حقق مسلسل آسر نجاحا كبيرا منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشهد العمل تعاون مميز بين باسل خياط وريم خوري.

وسبق وأن اجتمع النجمان السوري باسل خياط واللبنانية ريم خوري في عدد من الأعمال قبل مسلسل آسر.

وأولى محطاتهما المشتركة كانت في مسلسل “الكاتب” عام 2019، الذي دارت أحداثه في إطار درامي مشوق حول روائي يُدعى “يونس جبران”، أدى دوره باسل خياط، يُتهم بجريمة قتل عشيقته، وتتشابك حياته مع سلسلة من الجرائم المرتبطة بها، العمل كان من تأليف ريم حنا، وإخراج رامي حنا، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه.

ثم جاء التعاون الثاني في مسلسل “الثمن” عام 2023، والذي تناول قضايا اجتماعية معقدة من بينها الأمومة، والفقد، والاختيارات الصعبة، وشارك في بطولة العمل الذي حقق نجاحا كبيرا كل من رزان جمال ونيقولا معوض.

أما اليوم، فهما يجتمعان من جديد في مسلسل “آسر”، حيث تجسد ريم شخصية “لارا”، المساعدة الشخصية لـ”آسر”، باسل خياط، والتي تشاركه خيوط خطته للانتقام، وتعرف كل تفاصيل ماضيه الغامض.

مسلسل آسر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

يعد مسلسل آسر من أبرز وأهم الأعمال الدرامية العربية التي تعرض حاليًّا ويتابعه الكثيرون في مصر والوطن العربي.

وتصدر مسلسل آسر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وتلاه في المركز الثاني مسلسل وتقابل حبيب.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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