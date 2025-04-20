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حوادث

الجنايات تصدر حكمها اليوم على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد حكمها على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد عمر حسن قشمير، بمدينة حلوان بالقاهرة.

 

مقتل نجل لاعب الزمالك السابق
وأحالت جهات التحقيق المتهم بقتل محمد قشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، ويدعى "عبد العزيز.م.ع"، 19 عامًا، ميكانيكي، أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن قشمير مع سبق الإصرار.


وكشف أمر الإحالة أن المتهم أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته.

وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.  

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