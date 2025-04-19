تفاصيل جديدة في حادث التحرش بطفلة داخل مدرسة أمام نيابة المرج

استمعت نيابة المرج إلي أقوال السيدة الشاهدة علي قيام شاب بالتحرش بطالبة داخل حمام المدرسة بدائرة قسم شرطة المرج.

وقالت السيدة إنها أثناء تواجدها صحبة ابنتها في المدرسة، وكان هناك يوم تفاعلي طلبت ابنتها دخول الحمام فذهبت معها



وأضافت السيدة حال دخولها الحمام شاهدت شابا في منتصف العشرينات من عمره، يرتدي تيشيرت وبنطال جينز ممسكا بطفلة محاولا تعريتها واغتصابها، ويقوم بضربها فصرخت فيه "انت مين وإيه دخلك هنا ليجيب عليها جاي ادخل الحمام ثم فر من أمامها هاربا ".

وأمرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة بدون أي ضمانات



الحق بنتك الصغيرة حاجة وحشة حصلتلها في المدرسة، هكذا بدأ سامح كلامه أمام نيابة المرج في بلاغه الذي يتهم فيه شابا بهتك عرض ابنته الصغيرة داخل حمام مدرسة في منطقة المرج.

وقال والد الطفلة: إنه أثناء جلوسه في المنزل ورده اتصال هاتفي يخبره بأن ابنته الصغيرة ياسمين تعرضت لمكروه داخل المدرسة.

انقبض قلبه وارتدى ثيابه على عجل وهرول إلى المدرسة، وعندما وصل وجد ابنته تقف تبكي بشدة وترتجف من الخوف وجميع من في المدرسة يقف بجوارها وقصوا عليه ما تعرضت له ابنته داخل حمام المدرسة.



يبلع الأب ريقه من هول ما سمعه، ويقول سيدة كانت موجودة في المدرسة قالت لي أثناء دخولها الحمام مع ابنتها وجدت ياسمين يحاول شاب اغتصابها وتصرخ وتبكي فأنقذتها من يده، وقالت له: "أنت بتعمل ايه هنا ودخلت إزاي" ليجري ويفر هاربا.



حمل الأب ابنته وذهب إلى قسم شرطة المرج وأبلغ بالواقعة والتي أحالها إلى نيابة المرج والتي استمعت إليه وإلى الصغيرة التي حكت لوكيل النيابة ما حدث معها، وقالت إنه لولا السيدة وأختها الكبيرة لكان تطور الأمر إلى أبعد من التحرش والضرب.



وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته من سراى النيابة بعد سماع أقوالهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتهم وضبطه، وبيان كيفية دخوله المدرسة، وما إذا كان قد اشترك معه آخرون، وإرسال الهارد ديسك إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص وتفريغ المحتوى المصور، خلال الفترة من ١٠ ونصف صباحا حتى ١٢ ظهرا بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٥، لتحديد هوية من يظهر وهو يدخل خلف طفلة إلى حمام البنات ثم يخرج مهرولا، واستعجال ورود التقرير الطبى الخاص بالطفلة المجنى عليها.

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