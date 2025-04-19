السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

غدا، نظر محاكمة 8 متهمين بـ فض اعتصام رابعة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، محاكمة 8 متهمين بقضية فض اعتصام رابعة، وذلك لاتهامهم بالتجمهر المسلح وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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